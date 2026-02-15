قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، اليوم الأحد، فعاليات "برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة وفقاً لأحدث الطرق التدريبية المعتمدة في مجال أساسيات الحاسب الآلي و المدعومة بأدوات وبرامج وهندسة الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي جرى عقده على مدار خمسة أيام متفرقة خلال الفترة من 8 – 15 فبراير الجاري، بمشاركة  20 عضو من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، بمقر قصر عابدين بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي، والدكتور وليد عبد الحفيظ - رئيس وحدة التشغيل والعمليات للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل، نقل فيها للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، ووجه مدير المركز الشكر للمستشار محمود سمير على التعاون المشترك مع وحدة التحول الرقمي، كما وجه الشكر للقائمين على هذا البرنامج من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المثمر والبناء  في تنسيق وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي المتخصص.

وأكد في ختام كلمته على أهمية دراسة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وبرمجيات الحاسوب نظراً لتداخلهم في جميع المجالات تيسيراً للعمل وتوفيراً للوقت والجهد. 

من جانبه رحب المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول  الرقمي بمدير مركز التدريب القضائي والحضور، وأكد على أهمية هذا البرنامج التدريبي المتخصص الذي عُقد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بهدف الإلمام بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في دعم السادة الأعضاء في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، ويتماشى مع توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة التحول الرقمي في مختلف مؤسساتها.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والتي ألقاها المهندس إيهاب أحمد محمد، (شركة سي إل إس) وفقاً للترتيب الزمني التالي: -

“Microsoft Word”

"Microsoft Excel"

"Microsoft PowerPoint"

“أدوات الذكاء الاصطناعي”

"أمن المعلومات"

وفي ختام الفعاليات جرى تسليم الحضور شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

