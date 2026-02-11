جلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صور

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، وبمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، جلسة نقاشية تحت عنوان: "استثمارك اليومي... قهوة ولا سهم؟" كمبادرة يطلقها المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالاشتراك مع البورصة المصرية، وذلك بمشاركة 300 عضو من أعضاء النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية من مختلف الدرجات القضائية، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

من جانبها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، على أن الجلسة النقاشية تأتي لتوضيح كيفية تحويل المبالغ المالية الصغيرة، مثل تكلفة فنجان قهوة، إلى استثمارات مدروسة وطويلة الأجل من خلال الوعي المالي والاستمرارية، ومعرفة الفرص الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي كلمتها، رحبت المستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالمستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وبأعضاء المركز وممثلي البورصة المصرية، وبالحضور، ونقلت تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الجلسة النقاشية للتعريف بأهمية الاستثمار كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، معربةً عن بالغ تقديرها للتعاون مع المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والبورصة المصرية، وتكامل أدوارهما في ضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة، وفي ضوء ما تضطلع به النيابة الإدارية من دور حيوي لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقد تضمن برنامج الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاستثمار وأسواق المال وهم: د. عبد الحميد إمام عبد الحميد، مدير إدارة الأبحاث والاستراتيجيات بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية والسندات، د. محمد شعراوي، العضو المنتدب للتطوير والتدريب بشركه "أسطول" لتداول الأوراق المالية، هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة "مباشر"، أحمد مرشد، المدير العام لإدارة الثروات في "بكره" القابضة، وفي ختام فعاليات اليوم جرى تسليم الحضور شهادات المشاركة في الجلسة النقاشية.