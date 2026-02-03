النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية عن لجان التأديب

اختتمت إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار زكي شلقامي، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير ٢٠٢٦، الدورة التدريبية المتخصصة حول" دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية في الإحالة للمحاكمة التأديبية" والتي جرى عقدها على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة عدد ٢٨ عضوًا من أعضاء المكاتب الفنية بالجيزة والفيوم وشبين الكوم، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يكون لهذه الدورة مساهمة فعالة في التصدي لكافة الإشكاليات التي قد تعترض أعمال لجان التأديب من منظورٍ عملي، كما وجه الشكر للمستشار زكي شلقامي _ مدير إدارة التفتيش القضائي، على تشريفه الكريم، وعلى التعاون البناء من إدارة التفتيش القضائي في تنسيق هذه الدورة المتميزة، والشكر للمستشار حسام الشاذلي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي، على جهوده في إعداد وتنسيق هذه الدورة.

وفي كلمته، رحب المستشار زكى شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، بالحضور، وقدم خالص تحياته للمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، وأشاد بمجهود المركز في التعاون مع إدارة التفتيش القضائي في عقد وتنسيق هذه الدورة والتي تستهدف دعم قدرات السادة الأعضاء في وضع حلول عملية، مع مراعاة الملائمة لتيسير إجراءات الإحالة للمحاكمة التأديبية؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي تنوعت بين النظري وورش العمل التطبيقية، وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- "الإطار التشريعي لعمل لجان التأديب - قانون النيابة الإدارية - تعليمات ٤٠ / ٢٠٢٤ - الكتاب الدوري ١٦٤ / ٢٠٢٥"، وتفضل بإلقائها المستشار سعد خليل - مدير مركز البحوث والدراسات بالنيابة الإدارية.

- "تشكيل لجان التأديب واختصاصاتها وفقًا للمواد ٣٣ / ٥ ، ٣٧ من التعليمات، وأنواع المحاكم التأديبية واختصاصاتها" وتفضل بإلقائها المستشار رافع سطوحي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "فحص القضايا والأخطاء الشائعة والمآخذ والاستيفاء" وتفضل بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- " أوامر الإحالة: تحديد المحكمة المختصة_ التفرقة بين إحالة اللجنة وفرع الدعوى التأديبية - الاختصاص الإقليمي" وتفضل بإلقائها المستشار حسن عراقي - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

- "إعداد تقرير الاتهام وقائمة الأدلة' المضمون – الشكل - الأخطاء الشائعة" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور عصام الدروزي_ نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

- "الاجتهادات القضائية في شأن الإحالة والاختصاص - عرض نماذج من أحكام المحاكم التأديبية والإدارية العليا" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني - نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى مستوى الإدارة العليا.



- "التأسيس والتسبيب وفساد الاستدلال في العمل التأديبي" وتفضل بإلقائها المستشار حسام الشاذلي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "الضمانات القانونية للمحالين في مرحلة الإحالة التأديبية - بين النصوص القضائية والممارسة العملية" وتفضل بإلقائها السيد المستشار الدكتور رشدي علي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

لمتابعة كافة ما يصدر عن النيابة الإدارية من بيانات رسمية وأحدث أخبار النيابة الإدارية، يرجى متابعة قناة النيابة الإدارية على تطبيق "WhatsApp"

رابط القناة:



https://whatsapp.com/channel/0029Va0u0bL1CYoPVGU5nN2u