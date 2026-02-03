الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين

أشاد مدير مركز الاغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت، بالجهود المصرية التي تكللت بفتح معبر رفح من كلا الاتجاهين.

وقال زقوت - في تصريح لقناة "النيل " للأخبار اليوم الثلاثاء - إن الحالات التي تحظى بالأولوية للدخول والعلاج في المستشفيات المصرية هي الحالات الحرجة، وعددها تقريبا 450 حالة و 5000 حالة طارئة و 15 ألف حالة درجتها أقل.

وأكد أنه يجب إلزام إسرائيل بعدم عرقلة دخول المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح للعلاج في مصر ، داعيا البعثة الأوروبية إلى العمل على تسهيل خروج الفلسطينيين.

وقد جرى، أمس الاثنين، فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين بعد قيام الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطينى فى مايو 2024.