نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

كشف خبراء الصحة أن الصلصات الحارة من اكثر الصوصات إستخداما على مستوي العالم، ولها فوائد عديدة منه خسارة الوزن بالإضافة إلى انها تحمي من أمراض القلب.

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

وقالت الدكتورة جيسيكا ديلويس، أخصائية التغذية والعلاج الغذائي، أن معظم الصلصات الحارة منخفضة السعرات الحرارية تُستخدم كـ"محسن نكهة" ممتاز لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، لكنها قد تحتوي على سكر أو ملح مضاف يجب الانتباه له.

وأضافت جيسكا، أن مرضى القلب والكلى يجب أن ينتبهوا لنسبة الصوديوم، وممن يتناولون أدوية مضادة للالتهابات أو الأسبرين قد يعانون من اضطرابات هضمية، وفقا لمل نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واظهرت دراسة اجريت 2021، وشملت أكثر من 500 ألف شخص، أن تناول الأطعمة الحارة بانتظام ارتبط بـ:

ـ انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12%.

ـ تقليل خطر أمراض القلب

مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تقلل استهلاك السعرات بحوالي 70 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.

ولكن الخبراء يؤكدون أن الفوائد محدودة، وقد تسبب الصلصات الحارة مشاكل لمن يعانون من القولون العصبي، ارتجاع المريء، والتهابات الجهاز الهضمي.

ويمكن أن تكون الصلصات الحارة إضافة صحية للطعام بكميات معتدلة، مع اختيار الأنواع قليلة السكر والملح، وتجنب الإفراط خاصة لمرضى الجهاز الهضمي والقلب.