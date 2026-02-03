فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

أعلنت منصة The Verge في مطلع فبراير 2026 أن متصفح موزيلا فايرفوكس يستعد لإطلاق إعداد جديد يسمح للمستخدمين بإيقاف كل ميزات الذكاء الاصطناعي في المتصفح من خلال زر واحد، في خطوة وُصفت بـ"مفتاح قتل الذكاء الاصطناعي" داخل المتصفح.

أوضحت المنصة أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل ارتبطت برؤية المدير التنفيذي الجديد لموزيلا، أنطوني إنزور ديميو، الذي سبق أن أكد في مقابلة سابقة أنه يرى لموزيلا وفايرفوكس دورًا خاصًا في الويب حتى في لحظة اندفاع كبرى الشركات نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل تجربة رقمية.

النشأة المهنية بين التقنية وفلسفة الويب المفتوح

كشفت مقابلة مطولة مع The Verge في نهاية 2025 أن أنطوني إنزور ديميو وصل إلى قمة هرم القيادة في موزيلا في لحظة انتقالية، إذ كانت الشركة تحاول إيجاد موقع جديد لها في عالم تحول من متصفحات تقليدية إلى منصات متكاملة للذكاء الاصطناعي.

أوضحت المقابلة أن خلفية ديميو المهنية تشكّلت داخل شركات تقنية ومنظمات تهتم بالويب المفتوح والخصوصية، ما جعله ينظر إلى فايرفوكس بوصفه أكثر من مجرد متصفح، بل أداة للحفاظ على قدر من التوازن في بيئة تزداد فيها سيطرة عمالقة التكنولوجيا على حركة البيانات والمحتوى.​

من متصفح كلاسيكي إلى "متصفح ذكاء اصطناعي مع زر إيقاف"

أشارت The Verge في تقريرها عن "زر إيقاف الذكاء الاصطناعي" إلى أن فايرفوكس لم يبقَ بعيدًا عن سباق الذكاء الاصطناعي، بل بدأ خلال العام الماضي في إضافة ميزات مثل تلخيص الصفحات، ومساعد دردشة مدمج، وترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونوافذ جانبية تسخر نماذج لغوية للمساعدة في التصفح.

أوضح التقرير أن ما يميز مقاربة موزيلا، كما عبر عنها ديميو في تصريحات سابقة، هو محاولة الجمع بين تطوير "متصفح ذكاء اصطناعي موثوق" وبين الإبقاء على خيار واضح يتيح للمستخدم إيقاف كل هذه الميزات بضغطة واحدة من إعدادات المتصفح، عبر قسم جديد يحمل اسم "AI Controls" ومن ضمنه خيار "Block AI enhancements".

الاستجابة لاعتراضات المستخدمين وبناء "زر الثقة"

أكدت تقارير متزامنة من BleepingComputer ومصادر أخرى أن إعلان موزيلا عن أدوات التحكم بالذكاء الاصطناعي جاء بعد نقاشات واسعة داخل مجتمع مستخدمي فايرفوكس، حيث طالب كثيرون بسهولة إيقاف ميزات الذكاء الاصطناعي وعدم فرضها افتراضيًا.

أوضحت هذه التقارير أن ديميو تعهد في نهاية 2025 بما يشبه "زر قتل" للذكاء الاصطناعي داخل فايرفوكس، ربطه بفكرة أن الاختيار والشفافية هما أساس بناء الثقة بين المتصفح ومستخدميه، وهي الفكرة التي كررها لاحقًا مسؤولو المنتجات في موزيلا عند الإعلان الرسمي عن صفحة "AI controls" في إصدار فايرفوكس 148.

بين عمالقة المتصفحات ومحاولة تثبيت هوية مختلفة

أشارت تحليلات صحفية إلى أن قرار موزيلا، تحت قيادة أنطوني إنزور ديميو، بإتاحة زر شامل لإيقاف ميزات الذكاء الاصطناعي يضع فايرفوكس في موقع مغاير لمتصفحات مثل مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم، التي لا تقدم حتى الآن طريقة واحدة واضحة لإغلاق كل وظائف الذكاء الاصطناعي دفعة واحدة.

أوضحت هذه التحليلات أن ديميو يحاول توظيف هذا الاختلاف بوصفه جزءًا من هوية فايرفوكس كمتصفح يركز على الخصوصية والاختيار، في وقت تتحول فيه المتصفحات إلى واجهات رئيسية لنماذج الذكاء الاصطناعي، ما يمنح شخصية المدير التنفيذي الجديد لموزيلا مكانة خاصة في النقاش الدائر عالميًا حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في المنتجات دون تجريد المستخدم من حقه في التحكم الكامل في تجربته.