محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة والمحال بشارع العريش | صور

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وشن حملات مكثفة لتحقيق الانضباط بشارع العريش والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وفي هذا الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة ليلية مكبرة على شوارع العريش وفيصل استهدفت رفع جميع التعديات والإشغالات للباعة الجائلين من الطريق العام وإزالة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين دون أي معوقات.

وأسفرت الحملة عن رفع استاندات عرض الباعة المفترشين للطريق العام وإزالة التعديات الخاصة بعدد من المحال التجارية الكائنة بالشارع مع مصادرة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة من خلال حي الطالبية وبالتعاون مع مباحث المرافق وشرطة المرافق وقسم شرطة الطالبية.

ومن جانبه شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والدورية للشارع على مدار اليوم والتعامل بحزم مع جميع المخالفات بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الطريق العام.

يُذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا باستكمال إجراءات تخصيص موقع بديل للباعة الجائلين بشارع العريش وتجهيزه بشكل حضاري ليكون موقعًا منظمًا لهم بما يسهم في منع أي إشغالات أو تعديات بالشارع بشكل دائم خلال الفترة المقبلة.