قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة والمحال بشارع العريش | صور

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وشن حملات مكثفة لتحقيق الانضباط بشارع العريش والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين. 

وفي هذا الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة ليلية مكبرة على شوارع العريش وفيصل استهدفت رفع جميع التعديات والإشغالات للباعة الجائلين من الطريق العام وإزالة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين دون أي معوقات.
وأسفرت الحملة عن رفع استاندات عرض الباعة المفترشين للطريق العام وإزالة التعديات الخاصة بعدد من المحال التجارية الكائنة بالشارع مع مصادرة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وجاءت الحملة من خلال حي الطالبية وبالتعاون مع مباحث المرافق وشرطة المرافق وقسم شرطة الطالبية.
ومن جانبه شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والدورية للشارع على مدار اليوم والتعامل بحزم مع جميع المخالفات بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الطريق العام.
يُذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا باستكمال إجراءات تخصيص موقع بديل للباعة الجائلين بشارع العريش وتجهيزه بشكل حضاري ليكون موقعًا منظمًا لهم بما يسهم في منع أي إشغالات أو تعديات بالشارع بشكل دائم خلال الفترة المقبلة.

رفع اشغالات محافظة الجيزة محافظ الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

ترشيحاتنا

الذهب

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي : خبر مقتل سيف القذافي مؤسف ويؤجج الأوضاع في ليبيا

مجلس النواب

طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد