رياضة

غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب

أحمد عيد
أحمد عيد
حمزة شعيب

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات جناحه الأيمن أحمد عيد خلال المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل أحمد عيد على الإنذار الثالث خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي، بعد ما سبق له الحصول على بطاقتين صفراوين خلال فترته السابقة مع فريق المصري البورسعيدي، ليُطبق عليه الإيقاف التلقائي طبقًا للائحة المسابقة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي، في اللقاء المقرّر إقامته يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري.

وسجّل مصطفى شلبي هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 11، قبل أن ينجح محمود حسن "تريزيجيه" في إدراك التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليواصل تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، ليخسر الأهلي نقطتين مهمتين في صراع المنافسة على صدارة المسابقة.

أحمد عيد الأهلي الإسماعيلي

