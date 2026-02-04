مسيرة حاشدة في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن نيكولاس مادورو

تظاهر آلاف الفنزويليين، أمس الثلاثاء، في الشوارع الرئيسية لـ كاراكاس للمطالبة بالإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل، قبل شهر إثر عملية عسكرية أمريكية.

ونقل مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، إلى نيويورك، حيث سيواجهان إجراءات قانونية مزعومة بتهم تهريب المخدرات.

وبعد غيابهما، انتقلت السلطة التنفيذية إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تولت الرئاسة مؤقتًا في ظل توترات شديدة وضغوط من واشنطن.

وخلال المسيرة، ردّد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس مادورو ومدافعة عن السيادة الوطنية وترددت هتافات بين الحشود، التي كان معظمها من موظفي القطاع العام، من بينهم: "لقد عاد الوطن، لقد حل السلام، فنزويلا بحاجة إلى نيكولاس".

وهيمن اللون الأحمر، رمز نظام شافيز، على المشهد في أحد أهم شوارع العاصمة، والذي يربطها بالمركز السياسي للبلاد، حيث تتركز مؤسسات الدولة الرئيسية.

في غضون ذلك، طرحت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز اقتراحًا بالعفو العام أمام البرلمان الفنزويلي.