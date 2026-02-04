قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»
غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
جاسوس للمخابرات الروسية .. بولندا تفتح أخطر ملف عن جيفري إبستين
200 ألف دولار تفصل أحمد عبدالقادر عن الكرمة العراقي.. وشرط الأهلي يحسم الصفقة
خبير سياسي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يؤكد الثقة الدولية في القاهرة
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري
ناقد رياضي يفتح النار: أرقام الأهلي هذا الموسم تدق ناقوس الخطر.. والجماهير في حيرة
حالة الطقس اليوم الأربعاء .. شبورة كثيفة صباحًا وشديد البرودة ليلًا
أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو
خالد جاد الله ينتقد أداء الأهلي: عشوائية فنية .. وتغييرات أربكت اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة حاشدة في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن نيكولاس مادورو

مسيرة حاشدة في فنزويلا
مسيرة حاشدة في فنزويلا
قسم الخارجي

تظاهر آلاف الفنزويليين، أمس الثلاثاء، في الشوارع الرئيسية لـ كاراكاس للمطالبة بالإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل، قبل شهر إثر عملية عسكرية أمريكية.

ونقل مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، إلى نيويورك، حيث سيواجهان إجراءات قانونية مزعومة بتهم تهريب المخدرات.

وبعد غيابهما، انتقلت السلطة التنفيذية إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تولت الرئاسة مؤقتًا في ظل توترات شديدة وضغوط من واشنطن.

وخلال المسيرة، ردّد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس مادورو ومدافعة عن السيادة الوطنية وترددت هتافات بين الحشود، التي كان معظمها من موظفي القطاع العام، من بينهم: "لقد عاد الوطن، لقد حل السلام، فنزويلا بحاجة إلى نيكولاس".

وهيمن اللون الأحمر، رمز نظام شافيز، على المشهد في أحد أهم شوارع العاصمة، والذي يربطها بالمركز السياسي للبلاد، حيث تتركز مؤسسات الدولة الرئيسية.

في غضون ذلك، طرحت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز اقتراحًا بالعفو العام أمام البرلمان الفنزويلي.

مسيرة حاشدة في فنزويلا الإفراج عن نيكولاس مادورو مادورو نيكولاس مادورو عملية عسكرية أمريكية سيليا فلوريس تهريب المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسعد بولس: إجراءات قانونية معقدة تؤخر تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية

أرشيفية

طهران: المشاورات مستمرة لتحديد مكان المفاوضات مع واشنطن

أرشيفية

رويتز: باكستان تقترب من فتح قنصلية في بنغازي

بالصور

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد