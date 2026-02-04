«الغندور»: حسين لبيب يتمسك بـ «معتمد جمال».. وجون إدوارد يُفضّل مدربًا أجنبيًا

قال الإعلامي خالد الغندور إن أروقة نادي الزمالك شهدت حالة من الانقسام بشأن ملف المدير الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يفضل حسين لبيب رئيس النادي استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق، في ظل ما يراه من استقرار نسبي وأداء مقبول في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "جون إدوارد المدير الرياضي يتمسك بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فكر فني مختلف وخبرة أجنبية قادرة على إعادة بناء الفريق فنيًا وذهنيًا".

وتابع: "القرار النهائي سيبقى مرهونًا بحسم الإدارة لرؤيتها الفنية، خاصة مع تباين الآراء داخل مجلس الإدارة حول الأفضل لمستقبل الفريق".