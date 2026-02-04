حالة الطقس اليوم| الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح على تلك المناطق

أصدر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، بياناً عاجلاً للمزارعين حول حالة الطقس والواجبات الزراعية الضرورية ليوم الأربعاء، الموافق 26 طوبة، محذراً من الانخداع بالدفء المؤقت ومؤكداً أن شهر "طوبة" لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

​توقعات الطقس

​وأشار "فهيم" خلال تصريحات له، أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الدافئة نسبياً خلال ساعات النهار، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين مقارنة بالأيام السابقة. ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في محافظات الوجه البحري 21°م، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 25°م.

​أما ليلاً، فتبقى الأجواء باردة، حيث تنخفض الحرارة إلى 10°م في الشمال و12°م في الجنوب. كما حذر البيان من ظهور الشبورة المائية صباحاً على مناطق القاهرة، القليوبية، المنوفية، ووسط سيناء، مع نشاط معتدل للرياح الشمالية الغربية وهبات متقطعة على السواحل وخليج السويس".

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

طقس شديد البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن هناك وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحا)على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.