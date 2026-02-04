رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

واصل النادي الأهلي أداءه الباهت بتحقيق تعادل جديد أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال تورب خلال تصريحات صحفية عن تأثر الفريق بسبب غياب إمام عاشور: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا حاليًا، تركيزي دائمًا مع اللاعبين المشاركين معي في كل مباراة، وألعب بهذه القائمة حاليًا وأسعى لعمل التدوير المناسب لتجنب الإجهاد”

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.