الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة
صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة
ايمن محمد

أعلنت وزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل، تضمن ظهور بعض الأشخاص مستلقون على الأرض والإدعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة بمدينة دهب في جنوب سيناء.
وأكد وزارة الداخلية، انه بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو يحملون جنسيات دول أجنبية،  وأنهم يقوموا ببعض الطقوس الخاصة برياضة "اليوجا" وذلك بوضع بعض الرمال على أجسادهم وعمل حركات تمثيلية .
وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط القائم على النشر ، وهو طالب  مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته هاتف محمول. وبمواجهته أقر بتصادف مروره ومشاهدته لمجموعة من الأجانب خلال رحلته بالمدينة، وقام بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة لزيادة نسبة المشاهدات.
وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 
على جانب آخر، " أكد مصدر مسئول بمدينة دهب،  إن الحركات غير المألوفة التي يقوم بها السائحين على شواطئ المدينة تعد ممارسات تأمل حركي مرتبطة برياضات اليوجا والانسجام مع الطبيعة، وليست طقوسًا غامضة أو سلوكيات مثيرة للرعب كما أُشيع على مواقع التواصل.
وأوضح المصدر، أن هذا النوع من رياضة اليوجا اليابانية، وتُسمّى "اليوتو أو اليويو"، مؤكدا أن هذه الحركات تندرج ضمن ممارسات حديثة مستوحاة من مدارس اليوجا الآسيوية، وتمارين التأمل والتنفس والحركة البطيئة، وتهدف إلى الاندماج مع عناصر الطبيعة مثل الأرض والبحر والأشجار، ويُطلق عليها ممارسوها اصطلاحًا "يوجا الطبيعة".

