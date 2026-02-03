قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

«يوجا الطبيعة» تفسّر الجدل.. حقيقة الحركات الغريبة لسياح شاطئ دهب

اليوجا اليابانية
ايمن محمد

قال مصدر مسؤول بمدينة دهب إن المشاهد والحركات غير المألوفة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لسياح على شاطئ دهب والممشى السياحي، تعود إلى ممارسات تأمل حركي مرتبطة برياضات اليوجا والانسجام مع الطبيعة، وليست طقوسًا غامضة أو سلوكيات مثيرة للرعب كما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الحركات تندرج ضمن ممارسات حديثة مستوحاة من مدارس اليوجا الآسيوية وتمارين التأمل والتنفس والحركة البطيئة، وتهدف إلى الاندماج مع عناصر الطبيعة مثل الأرض والبحر والأشجار، ويُطلق عليها ممارسوها اصطلاحًا «يوجا الطبيعة».

وأشار المصدر إلى أن السياح أكدوا أن هذه الممارسات سلمية تمامًا، وتركّز على الهدوء النفسي والتوازن الجسدي والروحي، ولا تحمل أي دلالات مخيفة أو ممارسات مخالفة، بل تعكس  احترام البيئة والانسجام معها.
وكان مقطع الفيديو قد أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام أحد المستخدمين بنشره على صفحته الشخصية دون توضيح خلفية هذه الحركات أو طبيعتها، ما فتح باب التأويلات والتكهنات.
وأكد المصدر أنه تم استدعاء ناشر الفيديو لسؤاله والتحقيق معه، للوقوف على ملابسات النشر دون معلومات موثقة، وما ترتب عليه من إثارة للجدل بين المتابعين.

جنوب سيناء دهب يوجا إثارة السياح

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

