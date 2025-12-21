قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على ممشى دهب.. «العقاب الملكي الشرقي» يراقب المارة ويخطف أنظار السياح

العقاب الملكي الشرقي بدهب
العقاب الملكي الشرقي بدهب
ايمن محمد

تزخر المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتنوع ثري من الطيور الجارحة، وعلى رأسها النسور والصقور، سواء الأنواع المتوطنة بالمنطقة أو المهاجرة التي تعبر أجواء سيناء قادمة من أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتُعد مدن دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين من أبرز المناطق التي تشهد ظهور هذه الطيور، مستفيدة من الطبيعة الجبلية واتساع الصحارى واعتدال المناخ، ما يجعلها بيئة مثالية للتكاثر أو التوقف خلال رحلات الهجرة.

وفي مشهد لافت جذب اهتمام الزوار، رصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري، بالصور والفيديو، ظهور نسر «العقاب الملكي الشرقي» على ممشى دهب السياحي، حيث بدا الطائر الجارح واقفًا في هدوء، يراقب المارة من السياح، في لوحة طبيعية نادرة أضفت بعدًا بيئيًا وسياحيًا مميزًا على المدينة.

وقال أحمد وحيد، خبير الطيور بسيناء، إن «العقاب الملكي الشرقي» يُعد من الطيور الجارحة النادرة نسبيًا، وهو من الأنواع المهاجرة التي تمر بسيناء خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرًا إلى أن بعض أفراده يستقر بالمنطقة لفترات طويلة نظرًا لتوافر الغذاء وملاءمة الظروف البيئية. وأضاف أن سيناء تقع على أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، حيث تعبرها سنويًا ملايين الطيور القادمة من الشمال إلى الجنوب والعكس.

وأوضح أن جنوب سيناء تحتضن عشرات الأنواع من النسور والصقور، من بينها صقر الشاهين، والصقر الحر، والعقاب الذهبي، والنسر الأسمر، إلى جانب أنواع أخرى أقل شيوعًا، ما يعكس الأهمية البيئية للمحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على التنوع الحيوي.

وأكد خبير الطيور أن القوانين والاتفاقيات البيئية، وعلى رأسها قانون حماية البيئة، تُجرّم صيد أو اقتناء أو الاتجار بالنسور والصقور البرية، باعتبارها كائنات محمية، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة الآفات بشكل طبيعي.

ويُسهم ظهور هذه الطيور الجارحة في تعزيز السياحة البيئية بجنوب سيناء، حيث باتت مراقبة الطيور أحد الأنماط السياحية الواعدة التي تجذب شريحة واسعة من السياح والباحثين والمهتمين بالطبيعة، في ظل ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية فريدة ومشهد بيئي نادر يجمع بين والبحر والصحراء.

جنوب سيناء دهب الصقر يراقب العقاب الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة

سفير سلطنة عُمان: اللغة العربية وعاء للقيم الإنسانية وركيزة الهوية الحضارية

الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة

أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة: الخطط والبرامج تنبع دائمًا من أفكار الشباب

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع الـ20 بمركز سقارة بمشاركة 330 متدرباً من المحافظات

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد