على ممشى دهب.. «العقاب الملكي الشرقي» يراقب المارة ويخطف أنظار السياح

تزخر المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتنوع ثري من الطيور الجارحة، وعلى رأسها النسور والصقور، سواء الأنواع المتوطنة بالمنطقة أو المهاجرة التي تعبر أجواء سيناء قادمة من أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتُعد مدن دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين من أبرز المناطق التي تشهد ظهور هذه الطيور، مستفيدة من الطبيعة الجبلية واتساع الصحارى واعتدال المناخ، ما يجعلها بيئة مثالية للتكاثر أو التوقف خلال رحلات الهجرة.

وفي مشهد لافت جذب اهتمام الزوار، رصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري، بالصور والفيديو، ظهور نسر «العقاب الملكي الشرقي» على ممشى دهب السياحي، حيث بدا الطائر الجارح واقفًا في هدوء، يراقب المارة من السياح، في لوحة طبيعية نادرة أضفت بعدًا بيئيًا وسياحيًا مميزًا على المدينة.

وقال أحمد وحيد، خبير الطيور بسيناء، إن «العقاب الملكي الشرقي» يُعد من الطيور الجارحة النادرة نسبيًا، وهو من الأنواع المهاجرة التي تمر بسيناء خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرًا إلى أن بعض أفراده يستقر بالمنطقة لفترات طويلة نظرًا لتوافر الغذاء وملاءمة الظروف البيئية. وأضاف أن سيناء تقع على أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، حيث تعبرها سنويًا ملايين الطيور القادمة من الشمال إلى الجنوب والعكس.

وأوضح أن جنوب سيناء تحتضن عشرات الأنواع من النسور والصقور، من بينها صقر الشاهين، والصقر الحر، والعقاب الذهبي، والنسر الأسمر، إلى جانب أنواع أخرى أقل شيوعًا، ما يعكس الأهمية البيئية للمحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على التنوع الحيوي.

وأكد خبير الطيور أن القوانين والاتفاقيات البيئية، وعلى رأسها قانون حماية البيئة، تُجرّم صيد أو اقتناء أو الاتجار بالنسور والصقور البرية، باعتبارها كائنات محمية، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة الآفات بشكل طبيعي.

ويُسهم ظهور هذه الطيور الجارحة في تعزيز السياحة البيئية بجنوب سيناء، حيث باتت مراقبة الطيور أحد الأنماط السياحية الواعدة التي تجذب شريحة واسعة من السياح والباحثين والمهتمين بالطبيعة، في ظل ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية فريدة ومشهد بيئي نادر يجمع بين والبحر والصحراء.