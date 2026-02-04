قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر يناير بالمرور على 413 منشأة بيطرية ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية، وأسفرت عن ضبط 91 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، أغلبها لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت: استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق لعدد 61 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص بعدد من المحافظات، تحرير 11 محضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بني سويف، البحيرة، والفيوم، تتحرير 3 محاضر إدارية بمحافظات بني سويف والمنوفية، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 16 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات الغربية، المنوفية، والفيوم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.


وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة المحافظات .

مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر 


وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

