قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً بتمويل من الحكومة الكندية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية بالأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" ، وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذه داخل محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ .

جاء ذلك بحضور سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة السيد أولريك شانون ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة جاكى بينات ممثل منظمة الفاو فى مصر، والدكتور على حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطنى للمشروع  ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نولى أهمية قصوى لدعم المشروعات الزراعية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين ، وتحقيق الأمن الغذائى ، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 .

وأكد على مواصلة المحافظة لتقديم كامل الدعم لتوفير كافة مقومات النجاح لهذا المشروع المتميز ، مع دعم تطبيق النظم الزراعية الحديثة ، وتوسيع نطاق مدارس المزارعين الحقلية ، وإنشاء المشاتل ووحدات التصنيع الزراعى بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المحلية ويفتح آفاقًا تسويقية جديدة لأبناء أسوان ، كما نستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الإستفادة من مخرجات المشروع وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع بما يرسخ مكانة أسوان كإحدى المحافظات الرائدة فى مجال الزراعة الذكية والمستدامة .

تعزيز الزراعة الذكية

هذا وقد شهد الإجتماع إستعراض معدلات النجاح التى حققها المشروع ، والذى تبلغ تكلفته 10 مليون دولار كندى ، ويتم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2027 ، داخل 12 قرية بمراكز أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو ، كما تم عرض أبرز التحديات الزراعية التى تواجه صغار المزارعين ، ومكونات المشروع التي تشمل تعزيز الحوكمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها ، وإعتماد نظم الزراعة الذكية مناخياً ، إلى جانب دعم الحلول الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى .

كما شهد الإجتماع إستعراض نهج مدارس المزارعين الحقلية التابعة لمنظمة الفاو، والذى يضم 95 مدرسة بنظام التعلم التشاركى ، ويستهدف 1566 من صغار المزارعين ، ويتم من خلاله تدريس محاصيل القمح ، ونخيل التمر، وقصب السكر، والذرة ، والفول البلدى ، والبامية ، والكركدية إعتماداً على المعلومات الفنية وزيادة القيمة الإقتصادية وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف والجهد ، وعرض ثمار المشروع التى تمثلت فى تخريج 20 خريج للعمل كنخالين وتسليمهم المعدات اللازمة ، ورفع معاملات التعامل مع النخيل إلى 9 معاملات ، مع العمل على خفض البصمة الكربونية ، وإستخدام طرق الري الحديثة ، وتوفير الأسمدة الجيدة .

بالتوازى مع إعداد خطة لإعادة تأهيل معمل زراعة الأنسجة للنخيل ومعمل الزراعة الحيوية بأسوان ، وتناول الإجتماع كذلك جهود التوعية والتثقيف للمزارعين بشأن التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ 18 حملة توعوية إستفاد منها 1311 مزارع ومزارعة ، إلى جانب السعى لإنشاء مشاتل نخيل للأصناف المحلية داخل المحافظة .

وفى ختام الإجتماع تم إستعراض خطة العمل المستقبلية التى ترتكز على إستكمال تنفيذ المدارس الحقلية ، وتنفيذ 12 مشروع جماعى ، و120 مشروع منزلى صغير ، وإنشاء 3 مشاتل لقصب السكر لإنتاج شتلات عالية الجودة ، وإنشاء وحدة تصنيع زراعى لمنتجات التمور الجافة ، فضلاً عن تنفيذ 28 مشروع بحثى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجامعة أسوان ، كما تم عرض العديد من المقترحات والأفكار التى تساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع الحيوى والهادف .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد