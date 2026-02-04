تعرّف على برنامج الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر بعد ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقرّر لها السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة وتضم الجهاز الفني واللاعبين الذي سيتم اختيارهم لتلك الرحلة والتي لن تخرج عن محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وأليو ديانج وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ويلسين كاموش وهادي رياض .

ويخضع ياسر ابراهيم الي فحص طبي لتحديد موقفه من الرحلة خاصة أنه تغيب عن مواجهة البنك الأهلي للإجهاد بينما تبدو فرص محمد شريف صعبة للتواجد نظرا لأنه بات صاحب الترتيب الثالث في مركز المهاجم بعد مروان عثمان وكاموش .

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه باستاد مختار التتش قبل ان تغادر البعثة الي مطار القاهرة ومنها الي الجزائر علي متن طائرة خاصة ثم حافلة تقل البعثة الي مدينة "تيزي وزو" التي تبعد قرابة 120 كيلو عن العاصمة حيث ستقام المباراة هناك .

