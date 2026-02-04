الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر وتركيا على ترسيخ السلام والتعايش المشترك، والعزم المشترك على المضي قدما في توطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم /الأربعاء/ بقصر الاتحادية، عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت فرصة ثمينة لمواصلة مشاورات البلدين العميقة والتي اتسمت بدرجة عالية من التفاهم حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: "تأتي الزيارة المهمة عقب الاحتفال العام الماضي بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا اللتين يجمعها تاريخ طويل وأواصر أخوة راسخة .. إننا نعتز كثيرا بعلاقاتنا مع تركيا التي يتقاطع جزء من تاريخها مع تاريخ مصر".

وأكد الرئيس السيسي حرص كل من البلدين عبر عقود طويلة على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك وهو ما أسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوج بتدشين مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقدنا اليوم اجتماع الثاني تأكيدا لعزمنا المشترك على المضي قدما في توطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه عقد مع الرئيس التركي أردوغان مباحثات بناءة تم خلالها تناول التطور الإيجابي لمسار التعاون الثنائي منذ الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي في أنقرة في سبتمبر 2024، وكذلك نتائج الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في نوفمبر 2025.

وأكد الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير وتعزيز التعاون البناء بين مصر وتركيا بشكل مضطرد خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن التوجيه بتكثيف جهود المؤسسات في البلدين لتحقيق هذا الهدف .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أكدنا ضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار وإزالة أي معوقات أمام تحقيق هذا الهدف فضلا عن تعزيز الاستثمارات وكافة أوجه التعاون الاقتصادي".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يسهم منتدى الأعمال المنعقد اليوم بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في دفع هذا المسار قدما ، وقد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.

وتابع الرئيس "في ظل ما تشهده منطقتنا من أزمات متسارعة واضطرابات غير مسبوقة أصبح واضحا أن أمن الإقليم واستقراره مسئولية جماعية تتطلب تنسيقا أوثق وتعاونا أعمق بين دول المنطقة للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات، حلول تعمل على دعم المؤسسات الوطنية باعتبارها عماد الأمن والاستقرار وضمانة لمسارات التنمية بعيدا عن التدخل في شئون الداخلية للدول".

وقال السيسي: "في هذا السياق تباحثت مع الرئيس التركي حول آخر التطورات في قطاع غزة عقب نجاح جهود مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب وقد أشدنا بجهود الرئيس ترامب في هذا الشأن واتفقت على أهمية تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تجدد التصعيد".

وأضاف "أكدنا على ثوابتنا المتمثلة في ضرورة تحقيق حل الدولتين باقمة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحشد الجهود الدولية لدعم التعافي المبكر واعادة الإعمار ، وشددنا على رفض أي محاولات للالتفاف على تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام أو تعطيلها ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية في الأراضي المحتلة بما فيها التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية وانتهاك الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس".

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمة السودانية كانت حاضرة في مباحثاته مع الرئيس التركي حيث اتفق معه على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي شامل مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية دعما لاستعادة الاستقرار والسلام، مضيفا أنه أطلع الرئيس أردوغان على الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر للحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق.

وأضاف الرئيس السيسي إنه تم تناول ملفات إفريقية مهمة خاصة في القرن الإفريقي والساحل، وقال: "أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال ورفض أي محاولات لتقسيمه، وتباحدثنا كذلك حول الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا حيث توافقنا على دعم المسار الاممي للتسوية جنبا إلى جنب مع الحل الليبي - الليبي واحترام دور المؤسسات الوطنية ، وأكدت تطلع مصر لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن مع ضرورة خروج جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها.

وأكد الرئيس السيسي أنه تم مناقشة آخر التطورات في سوريا وأكدت دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة سوريا ورحبنا بالاتفاق الموقع مؤخرا بين حكومة وقوات سوريا الديمقراطية الذي نأمل أن يسهم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق مختلف المكونات الوطنية.

وأوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تناول أيضا مع الرئيس التركي الجهود المخلصة والصادقة التي تقوم بها مصر وتركيا من أجل خفض التصعيد في المنطقة ودفع الحلول الدبلوماسية وإبعاد شبح الحرب سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو فيما يتعلق بالمنطقة بشكل عام، مضيفا أنه تطرق مع الرئيس التركي إلى التحديات الدولية الراهنة وخاصة التدعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية حيث شددنا على أهمية ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة الدوليين.

وأكد الرئيس السيسي: " لقد عكست مباحثاتنا تقاربا واضحا في الرؤى بين مصر وتركيا إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز تعاوننا المشترك في كافة المجالات ونتطلع إلى عقد الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الاستراتيجي في أنقرة عام 2028 ".

واختتم الرئيس السيسي قائلا "أجدد ترحيبي بأخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ضيفا عزيزا على مصر وأؤكد حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعميق التعاون مع تركيا بما يدفع علاقتنا الثنائية إلى آفاق أرحب ويرسخ ركائز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتنا.