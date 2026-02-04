وزيرة التنمية المحلية: مستعدون للمساهمة في تشجير شوارع الزمالك

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم مع وفد من جمعية تنمية الزمالك برئاسة نادرة زكي وحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك لبحث جهود تطوير منطقة الزمالك وتعزيز جودة الحياة بها.

وخلال الاجتماع عرض وفد جمعية تنمية الزمالك عدد من الأنشطة ومجالات العمل التي تقوم بها الجمعية ومن بينها ملف البيئة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، قامت الجمعية بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية منها تشجير الميادين العامة بالمنطقة.

وثمنت وزيرة التنمية المحلية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية باعتبارها شريك مهم في عملية التنمية ودعم جهود الحكومة في مختلف القطاعات.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن استعداد الوزارة للمساهمة في تشجير بعض شوارع منطقة الزمالك، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” التي تنفذها الوزارة في مرحلتها الرابعة بالتعاون مع عدد من الوزراء والجهات الشريكة .

وأوضح وفد الجمعية أن أعمال التطوير التي تنفذها تتم في إطار المشاركة المجتمعية، مشيرين إلي إمكانية أن تتولى وزارة التنمية المحلية زراعة الأشجار وتكويدها ضمن المبادرة الرئاسية علي أن تقوم الجمعية بموافاة الوزارة باحتياجات المنطقة من أعمال التشجير.

كما عرض وفد جمعية تنمية الزمالك جهود الجمعية في ملف التخطيط العمراني والحفاظ على التراث العمراني الذي تهتم به الجمعية مؤكدين أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة الزمالك، باعتبارها حيًا راقيًا يضم عددًا من المباني التراثية ذات القيمة التاريخية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية استعدادها للمشاركة في تطوير شارع 26 يوليو من خلال المشاركة المجتمعية، في ظل وجود تصميمات لأعمال التطوير معدة بمعرفة جهاز التنسيق الحضاري.

كما استعرض وفد الجمعية عددًا من مطالب واحتياجات المواطنين من سكان منطقة الزمالك والتي تمس حياتهم اليومية وتساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية استعداد الوزارة لتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وحماية الطابع الحضاري للمنطقة، ومراجعة أنشطة وتراخيص المحال العامة والأنشطة القائمة والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة وذلك بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة .