قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: مستعدون للمساهمة في تشجير شوارع الزمالك

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم مع وفد من جمعية تنمية الزمالك برئاسة  نادرة زكي وحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك لبحث جهود تطوير منطقة الزمالك وتعزيز جودة الحياة بها.

وخلال الاجتماع عرض وفد جمعية تنمية الزمالك عدد من الأنشطة ومجالات العمل التي تقوم بها الجمعية ومن بينها ملف البيئة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، قامت الجمعية بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية منها تشجير الميادين العامة بالمنطقة. 

وثمنت وزيرة التنمية المحلية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية باعتبارها شريك مهم في عملية التنمية ودعم جهود الحكومة في مختلف القطاعات.

 وأعربت الدكتورة منال عوض، عن استعداد الوزارة للمساهمة في تشجير بعض شوارع منطقة الزمالك، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” التي تنفذها الوزارة في مرحلتها الرابعة بالتعاون مع عدد من الوزراء والجهات الشريكة .

وأوضح وفد الجمعية أن أعمال التطوير التي تنفذها تتم في إطار المشاركة المجتمعية، مشيرين إلي إمكانية أن تتولى وزارة التنمية المحلية زراعة الأشجار وتكويدها ضمن المبادرة الرئاسية علي أن تقوم الجمعية بموافاة الوزارة باحتياجات المنطقة من أعمال التشجير.

كما عرض وفد جمعية تنمية الزمالك جهود الجمعية في ملف التخطيط العمراني والحفاظ على التراث العمراني الذي تهتم به الجمعية مؤكدين أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة الزمالك، باعتبارها حيًا راقيًا يضم عددًا من المباني التراثية ذات القيمة التاريخية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية استعدادها للمشاركة في تطوير شارع 26 يوليو من خلال المشاركة المجتمعية، في ظل وجود تصميمات لأعمال التطوير معدة بمعرفة  جهاز التنسيق الحضاري.

كما استعرض وفد الجمعية عددًا من مطالب واحتياجات المواطنين من سكان منطقة الزمالك والتي تمس حياتهم اليومية وتساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية استعداد الوزارة لتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وحماية الطابع الحضاري للمنطقة، ومراجعة أنشطة وتراخيص المحال العامة والأنشطة القائمة والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة وذلك بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة .

التنمية المحلية منال عوض التنسيق الحضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

خالد ابو بكر

احنا اللي هنقف لك.. رسالة خالد أبوبكر لكل زوجة يبتزها زوجها بفيديوهات:"هنحافظ على كرامة بناتنا"

الرئيس السيسي وأردوغان

خالد أبو بكر يشيد بحكمة وصبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقات المصرية التركية

غزة

صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتعرقل عمل المؤسسات الدولية

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد