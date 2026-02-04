أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري

حصد أحمد ميهوب حارس سموحة، جائزة “أفضل لاعب” في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وهي المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل سموحة ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: ميدو مصطفى – محمد دبش – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي – سمير فكري – خالد الغندور – أحمد فوزي

خط الهجوم: صامويل أمادي – بابي بادجي

تشكيل بيراميدز ضد سموحة

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي