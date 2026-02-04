أحمد شريف يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

توج أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية؛ بعد ظهوره بمستوى مميز ومساهمته الفعالة في الفوز الكبير، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال اللقاء.

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما سجل عدي الدباغ هدفين في الدقيقتين 42 و87، وأحرز ناصر منسي الهدف الخامس في الدقيقة 73.

وفي المقابل، سجل هدفي كهرباء الإسماعيلية كل من علي سليمان وعمر السعيد في الدقيقتين 45 و63 من عمر اللقاء.

ترتيب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة، إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعد تحقيقه 8 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل هزيمتين.

فيما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز العشرين، من 3 انتصارات، وتعادلين، و11 هزيمة.