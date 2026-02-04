قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
رياضة

أحمد شريف يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

أحمد شريف
أحمد شريف
حمزة شعيب

توج أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية؛ بعد ظهوره بمستوى مميز ومساهمته الفعالة في الفوز الكبير، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال اللقاء.

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما سجل عدي الدباغ هدفين في الدقيقتين 42 و87، وأحرز ناصر منسي الهدف الخامس في الدقيقة 73.

وفي المقابل، سجل هدفي كهرباء الإسماعيلية كل من علي سليمان وعمر السعيد في الدقيقتين 45 و63 من عمر اللقاء.

ترتيب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة، إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعد تحقيقه 8 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل هزيمتين.

فيما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز العشرين، من 3 انتصارات، وتعادلين، و11 هزيمة.

الزمالك أحمد شريف الدوري المصري

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ندوات دينية برمضان في بيوت ثقافة الإسماعيلية

ندوات دينية برمضان في بيوت ثقافة الإسماعيلية

وكيل صحة الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يتابع تسكين توأم بالحضانات عقب تأخيرهما لمدة ساعة

مهرجان أسوان الدولى

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان المهرجان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون.. شاهد

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

