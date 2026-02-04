الأهلي يفقد زيزو في رحلة الجزائر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أنه بعد التنسيق مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، تم

منج اللاعب راحة سلبية لمدة 3 أيام، لتنفيذ الإجراءات الطبية المتبعة، يبدأ بعدها برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي.

ويستعد الأهلي لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في الجولة الرابعة لدور المجموعات على ملعب الأخير، ليحافظ على صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط.