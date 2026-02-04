الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو.. ومدة غيابه

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة نجم القلعة الحمراء، أحمد سيد زيزو، خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، " أن زيزو أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت تعرضه لشـد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وذلك خلال مشاركته في مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشار جاب الله إلى أنه بعد التنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، تقرر منح اللاعب راحة سلبية لمدة 3 أيام، على أن يبدأ بعدها تنفيذ برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي.

وتعرض أحمد سيد زيزو لإصابة خلال مباراة الأهلي والبنك التي انتهت بالتعادل الإيجابي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

استعدادات الفريق

ومنح ييس توروب، المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد التعادل أمام البنك الأهلي، على أن يعود الفريق للتدريبات غدًا الخميس بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في الجولة الرابعة لدور المجموعات على ملعب الأخير، ليحافظ على صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط.