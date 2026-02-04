قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال ترامب

هاجر رزق

قضت محكمة في فلوريدا اليوم الأربعاء بالسجن مدى الحياة على رايان روث المتهم بالاختباء في أحراش قرب ملعب جولف في فلوريدا حاملا بندقية نصف آلية في محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أقل من شهرين من انتخابات 2024 التي أعادته إلى البيت الأبيض، بحسب رويترز.

وأدانت هيئة محلفين روث (59 عاما) في سبتمبر الماضي في خمس تهم جنائية، منها محاولة الاغتيال، بعد أن تولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة.

وأصدرت القاضية إيلين كانون، بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا، الحكم بسجنه مدى الحياة.

وكان الإدعاء أوصى بالسجن مدى الحياة في حين طلب روث من القاضية، التي عينها ترامب، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما. 

وقال الإدعاء في مذكرة إلى المحكمة إن جرائم روث "تستوجب بلا شك السجن مدى الحياة" لأنه خطط للاغتيال لعدة أشهر وكان مستعدا لقتل أي شخص يقف في طريقه ولم يعبر عن أي ندم أو أسف.

وفي أوراق المحكمة نفى روث أنه كان يعتزم قتل ترامب وقال إنه مستعد للخضوع لعلاج نفسي من اضطراب في الشخصية داخل السجن. وأشار روث أيضا إلى أن المحلفين جرى تضليلهم بشأن وقائع القضية بسبب عدم قدرته على تقديم دفاع قانوني مناسب خلال المحاكمة. 

وأدين روث أيضا في ثلاث تهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة عمل ضابط اتحادي في أثناء اعتقاله.

ورصد عملاء الخدمة السرية اختباء روث في أحراش على بعد بضع مئات الأمتار من مكان كان يلعب فيه ترامب الجولف داخل النادي الذي يحمل اسمه في ويست بالم بيتش في 15 سبتمبر أيلول 2024. وفر روث هاربا من مكان الواقعة، تاركا وراءه بندقية هجومية، لكنه السلطات ألقت القبض عليه لاحقا.

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

