السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال ترامب

قضت محكمة في فلوريدا اليوم الأربعاء بالسجن مدى الحياة على رايان روث المتهم بالاختباء في أحراش قرب ملعب جولف في فلوريدا حاملا بندقية نصف آلية في محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أقل من شهرين من انتخابات 2024 التي أعادته إلى البيت الأبيض، بحسب رويترز.

وأدانت هيئة محلفين روث (59 عاما) في سبتمبر الماضي في خمس تهم جنائية، منها محاولة الاغتيال، بعد أن تولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة.

وأصدرت القاضية إيلين كانون، بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا، الحكم بسجنه مدى الحياة.

وكان الإدعاء أوصى بالسجن مدى الحياة في حين طلب روث من القاضية، التي عينها ترامب، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما.

وقال الإدعاء في مذكرة إلى المحكمة إن جرائم روث "تستوجب بلا شك السجن مدى الحياة" لأنه خطط للاغتيال لعدة أشهر وكان مستعدا لقتل أي شخص يقف في طريقه ولم يعبر عن أي ندم أو أسف.

وفي أوراق المحكمة نفى روث أنه كان يعتزم قتل ترامب وقال إنه مستعد للخضوع لعلاج نفسي من اضطراب في الشخصية داخل السجن. وأشار روث أيضا إلى أن المحلفين جرى تضليلهم بشأن وقائع القضية بسبب عدم قدرته على تقديم دفاع قانوني مناسب خلال المحاكمة.

وأدين روث أيضا في ثلاث تهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة عمل ضابط اتحادي في أثناء اعتقاله.

ورصد عملاء الخدمة السرية اختباء روث في أحراش على بعد بضع مئات الأمتار من مكان كان يلعب فيه ترامب الجولف داخل النادي الذي يحمل اسمه في ويست بالم بيتش في 15 سبتمبر أيلول 2024. وفر روث هاربا من مكان الواقعة، تاركا وراءه بندقية هجومية، لكنه السلطات ألقت القبض عليه لاحقا.