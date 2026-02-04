ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق الشديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "أن يشعر بالقلق".





و في تصريح صحفي لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قال ترامب: "على المرشد الإيراني أن يكون قلقا للغاية"، مضيفا أن واشنطن تتفاوض مع طهران.





وأضاف ترامب: "ندعم المحتجين في إيران والبلاد في حالة فوضى".





وتابع: "لم نكن لنحقق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير القدرات النووية الإيرانية، سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك".





وأشار إلى أن "الإيرانيين حاولوا الوصول للموقع النووي الذي دمرناه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، واكتشفنا أن الإيرانيين كانوا يفكرون في إعادة بناء موقع نووي جديد في منطقة أخرى".