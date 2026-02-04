رويترز: ترامب يميل للعمل العسكري في إيران بعد إلغاء المحادثات المباشرة

أكد مسؤولون أمريكيون لوكالة “رويترز” أن الرئيس دونالد ترامب يميل حالياً إلى الخيار العسكري ضد طهران، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة إلغاء المحادثات المباشرة مع إيران المقررة يوم الجمعة في سلطنة عمان.

وفي المقابل، صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى للوكالة بأن طهران مستعدة للتحدث مع واشنطن فقط حول الملف النووي، محذراً من أن "الإصرار على مناقشة قضايا أخرى قد يضر بالمحادثات".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، سيغادر المنطقة غداً عائداً إلى ميامي، بعد أن أصبحت فرصة التوصل إلى اتفاق تلوح في الأفق ضبابية.