أحمد حسن يكشف عن مستجدات إصابة زيزو و فرص مشاركته أمام شبيبة القبائل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مستجدات أصابة أحمد سيد زيزو و فرص مشاركته أمام شبيبة القبائل.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر: زيزو إصابته غير مقلقة ولكن فرص مشاركته أمام شبيبة القبائل صعبة للغاية.

ويخضع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي لـ اختبار طبي من أجل تحديد موقفه من مباراة البنك الأهلي.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتعرض زيزو إلي الإصابة فى مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.