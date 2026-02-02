طولان: زيزو أفضل من بيزيرا.. والأخير لا يقدم الإضافة المطلوبة

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أن أحمد مصطفى «زيزو»، جناح النادي الأهلي، يتفوق فنيًا وخبراتيًا على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك.



وأوضح طولان، خلال حواره ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «ON E»، أن زيزو يمتلك خبرات أكبر ومستوى فني أعلى مقارنة ببيزيرا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يمنحه الأفضلية داخل الملعب.



وأضاف أن بيزيرا، رغم امتلاكه مهارات فردية جيدة، لا يقدم الإضافة المطلوبة للفريق، لافتًا إلى أنه يفتقد للتأثير الحقيقي في المباريات، سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو ما يُعد العنصر الأهم بالنسبة لأي جناح هجومي.