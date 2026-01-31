حلمي طولان: الاحتراف الذهني حلقة مفقودة في الكرة المصرية

يرى حلمي طولان أن الكرة المصرية تعاني نقصًا واضحًا في العقلية الاحترافية لدى اللاعبين، مؤكدًا أن التطور الحقيقي لا يقتصر على الجانب البدني أو الفني فقط، بل يبدأ من الذهن.

وشدد على أن كثيرًا من الأزمات التي تواجه اللاعبين داخل وخارج الملعب سببها ضعف الوعي الذهني وعدم الجاهزية النفسية لاتخاذ القرارات السليمة.



الحاجة إلى التدريب العقلي

وأوضح طولان أن المرحلة المقبلة تتطلب دورات تدريب عقلي منتظمة للاعبين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التدريب يمنح اللاعب الاتزان النفسي والتركيز العالي، ويساعده على قراءة المواقف بشكل أفضل داخل الملعب وخارجه. وأضاف أن اللاعب الذهني المتزن يكون أكثر قدرة على التحكم في انفعالاته، واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الفريق.

تصرف إمام عاشور لا يليق

وتحدث طولان عن أزمة إمام عاشور، مؤكدًا أن تصرفه لا يليق بلاعب ينتمي لنادٍ كبير بحجم الأهلي. وأشار إلى أن اللاعب ارتكب خطأً جسيمًا في حق ناديه ونفسه، وكان عليه أن يدرك قيمة الكيان الذي يرتدي قميصه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

احترافية الأهلي وثبات مبادئه

وأشاد طولان بطريقة تعامل الأهلي مع الملف، معتبرًا أن النادي تصرف بمنتهى الاحترافية، كعادته في الحفاظ على مبادئه وقيمه وجماهيره. وأكد أن سياسة الأهلي واضحة ولا تقبل تمرد أي لاعب مهما كان اسمه أو قيمته الفنية.

مستقبل إمام عاشور

وأضاف طولان أنه في حال تلقي إمام عاشور عرضًا مناسبًا، فلن يتردد الأهلي في بيعه، رغم كونه أفضل لاعب في مصر حاليًا من الناحية الفنية. وشدد على أن استمرار نجاح اللاعب مرهون بـالتركيز والالتزام والانضباط.

إشادة بوليد صلاح

واختتم طولان تصريحاته بالإشادة بـوليد صلاح، واصفًا إياه باللاعب المميز وصاحب الخبرة، إلى جانب كونه مدير كرة كبير يمتلك شخصية قوية وقدرة على فرض النظام داخل أي منظومة يعمل بها



