قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام
أعضاء بالكونجرس يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة ستارت مع روسيا
مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الأهلى أمام يانج أفريكانز
كامويش يوقع عقود انضمامه للأهلي.. وقيده بالقائمة المحلية والأفريقية
الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس السبت
أذكار قبل الفجر بساعة في شعبان.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
حلمي طولان: الاحتراف الذهني حلقة مفقودة في الكرة المصرية
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: الاحتراف الذهني حلقة مفقودة في الكرة المصرية

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

يرى حلمي طولان أن الكرة المصرية تعاني نقصًا واضحًا في العقلية الاحترافية لدى اللاعبين، مؤكدًا أن التطور الحقيقي لا يقتصر على الجانب البدني أو الفني فقط، بل يبدأ من الذهن. 

وشدد على أن كثيرًا من الأزمات التي تواجه اللاعبين داخل وخارج الملعب سببها ضعف الوعي الذهني وعدم الجاهزية النفسية لاتخاذ القرارات السليمة.
 

الحاجة إلى التدريب العقلي

وأوضح طولان أن المرحلة المقبلة تتطلب دورات تدريب عقلي منتظمة للاعبين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التدريب يمنح اللاعب الاتزان النفسي والتركيز العالي، ويساعده على قراءة المواقف بشكل أفضل داخل الملعب وخارجه. وأضاف أن اللاعب الذهني المتزن يكون أكثر قدرة على التحكم في انفعالاته، واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الفريق.

تصرف إمام عاشور لا يليق

وتحدث طولان عن أزمة إمام عاشور، مؤكدًا أن تصرفه لا يليق بلاعب ينتمي لنادٍ كبير بحجم الأهلي. وأشار إلى أن اللاعب ارتكب خطأً جسيمًا في حق ناديه ونفسه، وكان عليه أن يدرك قيمة الكيان الذي يرتدي قميصه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

احترافية الأهلي وثبات مبادئه

وأشاد طولان بطريقة تعامل الأهلي مع الملف، معتبرًا أن النادي تصرف بمنتهى الاحترافية، كعادته في الحفاظ على مبادئه وقيمه وجماهيره. وأكد أن سياسة الأهلي واضحة ولا تقبل تمرد أي لاعب مهما كان اسمه أو قيمته الفنية.

مستقبل إمام عاشور

وأضاف طولان أنه في حال تلقي إمام عاشور عرضًا مناسبًا، فلن يتردد الأهلي في بيعه، رغم كونه أفضل لاعب في مصر حاليًا من الناحية الفنية. وشدد على أن استمرار نجاح اللاعب مرهون بـالتركيز والالتزام والانضباط.

إشادة بوليد صلاح

واختتم طولان تصريحاته بالإشادة بـوليد صلاح، واصفًا إياه باللاعب المميز وصاحب الخبرة، إلى جانب كونه مدير كرة كبير يمتلك شخصية قوية وقدرة على فرض النظام داخل أي منظومة يعمل بها


 

حلمى طولان منتخب الثانى اخبار الرياضة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البنتاجون

5.8 مليار دولار .. البنتاجون يوافق على بيع أسلحة لجيش الاحتلال

تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أول تعليق أمريكي على تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أحمد أبو الغيط خلال افتتاح غرفة التجارة العربية الهندية

​أبو الغيط يشارك في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

بالصور

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد