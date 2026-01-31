قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يشهد اليوم السبت 31 يناير 2026، جدولاً حافلاً من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية، حيث تتواصل المنافسات في دوري أبطال إفريقيا والدوريات الأوروبية الكبرى، إضافةً إلى كأس رئيس الإمارات.

 ويأتي على رأس هذه المباريات مواجهة يانج أفريكانز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اليوم، حيث تُقام ثلاث مواجهات قوية على مدار اليوم:

  • يانج أفريكانز X الأهلي – الساعة 3:00 عصراً على قناة beIN Sports HD 2. مباراة ينتظرها عشاق الأهلي لمتابعة فريقهم في مهمة صعبة أمام فريق تنزاني نشيط.
  • بيترو أتلتيكو X الملعب المالي – الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2. لقاء مهم بين الفريقين للمنافسة على الصدارة في المجموعة.
  • الجيش الملكي X شبيبة القبائل – الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2. مواجهة مغربية – جزائرية تحمل طابع الإثارة والتنافس القوي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، والتي قد تؤثر على صدارة ترتيب البريميرليج:

  • برايتون X إيفرتون – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4. مباراة مهمة لفريق برايتون للحفاظ على مركزه في منتصف الجدول.
  • ليدز يونايتد X آرسنال – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. مواجهة صعبة لفريق ليدز أمام منافس قوي يسعى للبقاء في صدارة الترتيب.
  • وولفرهامبتون X بورنموث – الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 8. لقاء مهم للابتعاد عن مراكز الهبوط.
  • تشيلسي X وست هام – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. مباراة قوية بين فريقين يسعيان لتحسين موقفهما في الترتيب.
  • ليفربول X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. مواجهة كبرى ينتظرها عشاق ليفربول لتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستمر منافسات الدوري الإسباني الليغا اليوم بعدة مواجهات مثيرة:

  • ريال أوفييدو X جيرونا – الساعة 3:00 عصراً على قناة beIN Sports HD 3. مباراة للتأكيد على موقع كل فريق في الترتيب.
  • أوساسونا X فياريال – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. مواجهة صعبة للفريقين يبحثان فيها عن النقاط الثلاث.
  • ليفانتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. لقاء مهم لأتلتيكو لتعزيز موقعه في صدارة الدوري.
  • إلتشي X برشلونة – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. مباراة حاسمة للبرسا في طريقه للمحافظة على الصدارة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تشهد إيطاليا اليوم مباريات هامة في الكالتشيو، أبرزها مواجهة نابولي ضد فيورنتينا:

  • بيسا X ساسولو – الساعة 4:00 عصراً على قناة AD Sports 1 HD.
  • نابولي X فيورنتينا – الساعة 7:00 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
  • كالياري X فيرونا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تستمر منافسات الدوري الفرنسي (ليغ 1) اليوم:

  • باريس X مارسيليا – الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6. كلاسيكو فرنسي دائم الإثارة.
  • لوريان X نانت – الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 5. مواجهة مهمة للفريقين للبقاء بعيداً عن مناطق الخطر.
  • موناكو X رين – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4. مباراة قوية للفريقين لتحسين وضعهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

تشهد ألمانيا عدة مباريات مهمة اليوم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ:

  • أوجسبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصراً.
  • آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصراً.
  • هوفينهايم X أونيون برلين – الساعة 4:30 عصراً.
  • لايبزيج X ماينتس – الساعة 4:30 عصراً.
  • فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصراً.
  • هامبورج X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساءً.
     

مواعيد مباريات كأس رئيس الإمارات والقنوات الناقلة

  • دبا الفجيرة X العين – الساعة 4:30 عصراً على قناة أبو ظبي الرياضية. مباراة مهمة في إطار منافسات الكأس الإماراتي


 


 

دورى ابطال افريقيا الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى الدورى الفرنسي الدورى الالمانى

