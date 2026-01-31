لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، إن عودة الوزن بعد الرجيم لا تعني فشل النظام الغذائي، بل تعكس في الغالب العودة إلى العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة القديم.

وأوضح أن الرجيم ليس مرحلة مؤقتة تنتهي عند الوصول لرقم معين على الميزان، وإنما هو أسلوب حياة يجب الاستمرار عليه، وإلا سيعود الوزن مرة أخرى بشكل طبيعي.

ماذا يحدث في الواقع بعد انتهاء الرجيم؟

يشير الدكتور أحمد صبري إلى أن السيناريو يتكرر مع كثير من الأشخاص، موضحًا ذلك بأمثلة بسيطة:

شخص لم يكن يمارس أي نشاط بدني، بدأ المشي أو الرياضة أثناء الرجيم، الوزن انخفض، توقف عن الحركة بعد انتهاء الرجيم ، الوزن عاد تدريجيًا

شخص كان يعتمد في غذائه على:

السكريات

المعجنات

الوجبات السريعة

التزم بنظام صحي أثناء الرجيم تحسن الوزن والحرق

عاد لنفس نمط الأكل القديم بعده عاد الوزن مرة أخرى

ويؤكد أن عودة الوزن في هذه الحالة أمر متوقع وطبيعي.

الطعام الخاطئ لا يؤثر على السعرات فقط

ويحذر استشاري التغذية من أن المشكلة ليست فقط في عدد السعرات الحرارية، بل في تأثير بعض الأطعمة على التوازن الهرموني داخل الجسم.

فالأطعمة الغنية بـ:

السكريات

الدهون المهدرجة

الوجبات السريعة

تؤدي إلى:

اضطراب هرمونات الجوع والشبع

مقاومة الإنسولين

زيادة الشهية وتخزين الدهون

أما عند الابتعاد عنها:

يحدث توازن هرموني

يتحسن معدل الحرق

يبدأ الجسم في فقدان الدهون بشكل صحي

وعند العودة إليها مرة أخرى:

يعود الاضطراب الهرموني

تزداد الشهية

يبدأ الجسم في تخزين الدهون من جديد

يشدد الدكتور أحمد صبري على أن الأشخاص لا يعودون إلى الوزن الزائد من تلقاء أنفسهم، بل يعودون إلى العادات الخاطئة التي كانت السبب الأساسي في زيادة الوزن من البداية.

ما هو الحل؟

الحل ليس في تكرار الرجيم، بل في:

الحفاظ على العادات الصحية

الاستمرار على نظام غذائي متوازن

تقليل السكريات والأطعمة المصنعة

المواظبة على الحركة والنشاط البدني

وذلك لفترة طويلة، وليس لفترة مؤقتة مرتبطة بالرجيم فقط.

نقطة مهمة جدًا: مرحلة تثبيت الوزن

ويؤكد الدكتور أحمد صبري على ضرورة المرور بمرحلة تُعرف باسم مرحلة تثبيت الوزن بعد أي رجيم، وتشمل:

زيادة كميات الطعام بشكل تدريجي ومدروس

الاستمرار على النشاط البدني

الالتزام بنمط أكل صحي ومتوازن

وتهدف هذه المرحلة إلى:

الحفاظ على الوزن الذي تم الوصول إليه

تجنب الدخول في دائرة النزول والزيادة المتكررة

أليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/kBSTolKcVTM?t=10&feature=share