دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
بالصور

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
أسماء عبد الحفيظ

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، إن عودة الوزن بعد الرجيم لا تعني فشل النظام الغذائي، بل تعكس في الغالب العودة إلى العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة القديم.

وأوضح أن الرجيم ليس مرحلة مؤقتة تنتهي عند الوصول لرقم معين على الميزان، وإنما هو أسلوب حياة يجب الاستمرار عليه، وإلا سيعود الوزن مرة أخرى بشكل طبيعي.

ماذا يحدث في الواقع بعد انتهاء الرجيم؟

يشير الدكتور أحمد صبري إلى أن السيناريو يتكرر مع كثير من الأشخاص، موضحًا ذلك بأمثلة بسيطة:

شخص لم يكن يمارس أي نشاط بدني، بدأ المشي أو الرياضة أثناء الرجيم، الوزن انخفض، توقف عن الحركة بعد انتهاء الرجيم ، الوزن عاد تدريجيًا

شخص كان يعتمد في غذائه على:

  • السكريات
  • المعجنات
  • الوجبات السريعة

التزم بنظام صحي أثناء الرجيم  تحسن الوزن والحرق
عاد لنفس نمط الأكل القديم بعده  عاد الوزن مرة أخرى

ويؤكد أن عودة الوزن في هذه الحالة أمر متوقع وطبيعي.

الطعام الخاطئ لا يؤثر على السعرات فقط

ويحذر استشاري التغذية من أن المشكلة ليست فقط في عدد السعرات الحرارية، بل في تأثير بعض الأطعمة على التوازن الهرموني داخل الجسم.

فالأطعمة الغنية بـ:

  • السكريات
  • الدهون المهدرجة
  • الوجبات السريعة

تؤدي إلى:
 اضطراب هرمونات الجوع والشبع
مقاومة الإنسولين
زيادة الشهية وتخزين الدهون

أما عند الابتعاد عنها:
يحدث توازن هرموني
 يتحسن معدل الحرق
 يبدأ الجسم في فقدان الدهون بشكل صحي

وعند العودة إليها مرة أخرى:
 يعود الاضطراب الهرموني
 تزداد الشهية
 يبدأ الجسم في تخزين الدهون من جديد

يشدد الدكتور أحمد صبري على أن الأشخاص لا يعودون إلى الوزن الزائد من تلقاء أنفسهم، بل يعودون إلى العادات الخاطئة التي كانت السبب الأساسي في زيادة الوزن من البداية.

ما هو الحل؟

الحل ليس في تكرار الرجيم، بل في:

  • الحفاظ على العادات الصحية
  • الاستمرار على نظام غذائي متوازن
  • تقليل السكريات والأطعمة المصنعة
  • المواظبة على الحركة والنشاط البدني
  • وذلك لفترة طويلة، وليس لفترة مؤقتة مرتبطة بالرجيم فقط.

نقطة مهمة جدًا: مرحلة تثبيت الوزن

ويؤكد الدكتور أحمد صبري على ضرورة المرور بمرحلة تُعرف باسم مرحلة تثبيت الوزن بعد أي رجيم، وتشمل:

  • زيادة كميات الطعام بشكل تدريجي ومدروس
  • الاستمرار على النشاط البدني
  • الالتزام بنمط أكل صحي ومتوازن
  • وتهدف هذه المرحلة إلى:
  •  الحفاظ على الوزن الذي تم الوصول إليه
  • تجنب الدخول في دائرة النزول والزيادة المتكررة

أليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/kBSTolKcVTM?t=10&feature=share 

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

