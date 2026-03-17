صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

تخيّل أن تذهب إلى النوم بعد يوم عادي تمامًا، متطلعًا إلى ليلة هادئة من الراحة، ثم تستيقظ فجأة بسبب صداع.

قد تشعر بالألم في جانب واحد من الرأس أو في الرأس بالكامل، وقد يستمر الألم لمدة تتراوح بين 15 دقيقة و4 ساعات.

إذا كان هذا الأمر يبدو مألوفًا، فقد تكون مصابًا بما يُعرف بـ"متلازمة صداع النوم" (Hypnic Headache)، وهو اضطراب يحدث فقط أثناء النوم، ويصيب في الغالب النساء فوق سن الخمسين.

وغالبًا ما يعاني المصابون بهذا النوع من الصداع من أكثر من 10 نوبات شهريًا.

يُطلق على هذا النوع من الصداع أيضًا اسم “صداع المنبّه”، لأنه غالبًا ما يحدث في نفس الوقت من الليل، وغالبًا بين الساعة 1 و3 صباحًا، ونادرًا ما يحدث أثناء القيلولة النهارية.

يمكن أن يتراوح الألم بين خفيف وشديد، وغالبًا ما يوصف الألم الشديد بأنه ألم نابض، وقد يصاحبه أيضًا:

- حساسية تجاه الضوء أو الصوت.

- الغثيان.

لا يعرف الأطباء حتى الآن السبب الدقيق لحدوث صداع النوم، وغالبًا ما تكون أول نصيحة علاجية هي تناول الكافيين قبل النوم، ويمكن أن يكون ذلك في صورة أقراص أو حتى كوب من القهوة قبل النوم.

