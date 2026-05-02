زيارة ميدانية لطلاب جامعة قناة السويس إلى دير سانت كاترين

نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس زيارة ميدانية لطلاب الجامعة إلى دير سانت كاترين والشجرة المباركة والوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، في تجربة ميدانية متكاملة تجمع بين التثقيف الوطني والمعرفة التاريخية والاطلاع على معالم جنوب سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وصرّح الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذه الزيارات التي تسهم في بناء وعي الطلاب بتاريخ وطنهم وتعزيز انتمائهم، مؤكدًا أن سيناء تمثل رمزًا خالدًا للتضحية والتنمية، وأن تعريف الطلاب بمعالمها الدينية والتاريخية يعمّق إدراكهم لقيمة الوطن ومقدراته.

وجاءت المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بينما تولى الإشراف التنفيذي للزيارة العقيد نادر عبد الحافظ مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور محمد الباز مستشار نشاط الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة، بما يعكس تكامل الجهود لتنفيذ زيارة تثقيفية تحقق أهدافها التربوية والوطنية.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه الزيارات تمثل ركيزة أساسية في تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، من خلال ربطهم بالواقع العملي والتعرف على المعالم التاريخية، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتجارب الميدانية في بناء شخصية الطالب.

كما أوضح العقيد نادر عبد الحافظ أن الزيارة تأتي ضمن خطة إدارة التربية العسكرية لتعزيز الثقافة الوطنية، وتعريف الطلاب بأهم المعالم الدينية والتاريخية في سيناء، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وشملت الزيارة دير سانت كاترين، الذي يُعد من أقدم الأديرة في العالم ويقع على سفح جبل سيناء حيث تلقى نبي الله موسى الوصايا العشر، وقد بُني بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، ويضم كنيسة التجلي وعددًا من الكنائس والأبنية التاريخية ومكتبة نادرة تحتوي على آلاف المخطوطات، وقد أُدرج ضمن قائمة التراث العالمي عام 2002، كما تعرّف الطلاب على الشجرة المباركة التي تعد من الرموز الدينية والتاريخية بالموقع، وتحظى بمكانة خاصة لارتباطها بالتراث الروحي للمنطقة.

كما قام الطلاب بزيارة الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، حيث تعرّفوا على دورها في إدارة المدينة ورفع درجة الاستعداد خلال فترات الطقس السيئ لتأمين الطرق والمناطق الجبلية، فضلًا عن جهودها في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتطويرها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص جامعة قناة السويس على تنمية وعي طلابها وربطهم بتاريخ وطنهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.