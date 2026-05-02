نائبة تفتح الصندوق الأسود لمنصة روبلوكس

دقت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، ناقوس الخطر عبر برنامج «وطن رقمي» مع الإعلامي حسن عثمان على قناة الحدث اليوم، بشأن التغلغل المرعب للألعاب الإلكترونية في وجدان الأطفال المصريين.

وأوضحت النائبة أن قرار الدولة بالتحرك لغلق منصة "روبلوكس" لم يكن قراراً عشوائياً، بل جاء بعد رصد دقيق لكونها المنصة الأكثر خطورة والأعلى "ؤ" بين فئات النشء، حيث تحولت من مساحة للعب الافتراضي إلى "ثغرة أمنية" تتيح للغرباء التواصل المباشر مع الأطفال وتوجيههم لتنفيذ أجندات وأوامر تخريبية وسلوكية شاذة.

وكشفت هرماس أن الحكومة المصرية، بتوجيهات حاسمة ومباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت إجراءات استثنائية لحجب هذه المنصة بعد التأكد من وجود محتوى يحرض على العنف والتمرد ضد القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور صدموا بتلقي أبنائهم "أوامر افتراضية" تحاكي عمليات تخريبية في الواقع. وشددت النائبة على أن هذا الغلق يمثل "مسكناً سريعاً" أو جراحة ضرورية لوقف النزيف القيمي، لكن المعركة الحقيقية تكمن في "الوعي".

وأكدت أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة كان دفع المجتمع والأهالي للاستيقاظ من غفلتهم، والتساؤل: "ماذا يفعل أطفالنا خلف الشاشات؟"، معتبرة أن حماية الطفل من هذه السموم الرقمية هو جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي المصري، لأن هؤلاء الأطفال هم قادة الغد الذين يُراد تشويه وعيهم منذ الصغر.

