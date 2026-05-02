اليونيفيل تقدم مساعدات لدعم نازحي برعشيت في جنوب لبنان

قدم معاون القائد العام لقوة حفظ السلام بجنوب لبنان (يونيفيل) نيكولا كاستيللي حزمة من المساعدات لبلدية برعشيت بجنوب لبنان، شملت أدوية وملابس وأحذية ومواد غذائية، خلال زيارة قام بها لدعم مراكز النازحين من أهالي البلدة.

وأكد كاستيللي - خلال لقائه برئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل علي شعيتو، ورئيس بلدية برعشيت عباس فرحات - استمرار دعم اليونيفيل للبلديات في الجنوب، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، مشددًا على أهمية التعاون مع السلطات المحلية لتخفيف معاناة النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن ناحية أخرى، أدان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مشيراً إلى أن الغارات التي طالت بلدة حبوش، أسفرت عن سقوط قتلي ومصابين من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وجدد مكي، في منشور عبر منصة "إكس"، دعوة الحكومة اللبنانية إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي فوراً، ووضع حدّ للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والتدمير الممنهج للقرى، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو التابع له اعترض صاروخا أُطلق باتجاه قواته في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله "إن حزب الله أطلق في عدة أوقات أخرى صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة انفجرت بالقرب من المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، موضحا أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف القوات.