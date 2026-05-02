قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة .. فرج عامر: الأهلي هيلعب دوري الأبطال حتي لو طلع تالت الدوري

باسنتي ناجي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، مفاجأة بشأن القلعة الحمراء ودوري الأبطال.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي x :"الاهلي حيلعب دوري الابطال حتي لو طلع تالت ، لان الزمالك لازم يحل مشاكلة المالية في توقيت محدد لو لم يلتزم لن يستطيع ان يلعب دوري الابطال ، الموضو ع الاخر هو ان الكاف مشاركة الاهلي بالنسبة له وايضا (الوداد والترجي )وهم في نفس وضع الاهلي مسالة حياة او موت من اجل نجاح البطولة ماديا ، الرعاة لن يشتركوا ويدفعوا لو البطولة هزيلة وبدون الاهلي بالذات ، اسم الاهلي هو اللي بيجيب الرعاة".

وأشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بجماهير الأهلي والزمالك عقب مباراة القمة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن اللقاء يظل دائمًا “كلاسيكو مصر والعرب وأفريقيا” مهما تطورت بقية البطولات.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إن جماهير الأهلي أثبتت دعمها الدائم للفريق في كل الظروف، بينما وصف جماهير الزمالك بأنهم أوفياء وأصلاء لعدم مغادرتهم المدرجات رغم النتيجة الكبيرة، مشيدًا باستمرار التشجيع حتى نهاية اللقاء.

وأضاف أن كرة القدم دائمًا ما تُظهر قيمة الفرق الكبيرة، قائلًا إن “وقعة الشاطر بألف لكن العودة مرعبة”، في إشارة لأهمية رد الفعل بعد الهزيمة.

كما وجه فرج عامر رسائل فنية، مطالبًا الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب بمراجعة بعض القرارات، مع الإشادة بأداء بعض اللاعبين مثل بن شرقي وحسين الشحات، مؤكدًا أن هناك عناصر تستحق التقدير داخل الفريق، كما دعا جماهير الأهلي إلى دعم طاهر محمد طاهر.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاركة الأهلي حتى في حال عدم احتلاله مركزًا متقدمًا.

واختتم بالإشادة بمصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي ، مؤكدًا أن تصديه لركلة جزاء كان نقطة تحول في المباراة، مطالبًا إياه بمواصلة التركيز في المستقبل.

الاهلي الزمالك فرج عامر

