كامل أبو علي يعلن انسحابه من رئاسة المصري في تلك الحالة

أعلن كامل أبو علي رئيس المصري البورسعيدي عدم استمراره في رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة، لعدم الانتهاء من مشروع إنشاء استاد النادي الجديد رغم مرور أربع سنوات على انطلاقه.

وأوضح أبو علي، خلال جولة تفقدية، أن غياب ملعب ثابت للفريق يؤثر سلبًا على الاستقرار الفني، في ظل اضطرار الفريق لخوض مبارياته على ملاعب مختلفة، وهو ما ينعكس على الأداء والنتائج.

في سياق متصل، عقد رئيس النادي اجتماعًا مع مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها مشروع الاستاد الجديد، وملف فريق الكرة وتجديد عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم.

و على الجانب الفني، قرر عماد النحاس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، على أن تُستأنف التدريبات الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الختامية من المرحلة النهائية لدوري نايل.