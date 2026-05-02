ديني

هل كثرة الذنوب تعني استحالة الانتصار على الشيطان؟.. أمين الفتوى يجيب

الندم والتوبة
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين يقول فيه: "عندي 40 سنة وعملت أوزار كتير قوي ومش عارف أنتصر على الشيطان.. أعمل إيه؟"، قائلًا: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على عصاة المؤمنين، وأن يردهم إلى دينه ردًا جميلًا، وأن يأخذ بأيديهم أخذ الكرام عليه، مؤكدًا أن مجرد شعور الإنسان بالذنب والندم هو في حد ذاته توبة وبداية طريق العودة إلى الله، وأن الإحساس بالتقصير أمر محمود يدل على يقظة القلب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لعباده إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، وأن الدعوة للرجوع إلى الله قائمة في كل وقت، حيث يجد العبد مكانه محفوظًا متى عاد صادقًا، مشيرًا إلى أن العبرة بصدق النية والإخلاص، فرب لحظة صدق واحدة تدرك للإنسان ما لا يدركه غيره في سنوات طويلة من العبادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات"، وقوله: "فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات"، وقوله: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا"، مؤكدًا أن رحمة الله واسعة وأنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء.

وأضاف أن من فضل الله أن السيئات لا تُمحى فقط، بل قد تتحول إلى حسنات إذا صدق العبد في توبته، لافتًا إلى تعدد أبواب المغفرة، ومنها المحافظة على الوضوء حيث تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء، وأداء الصلاة جماعة، وتأمين الإمام، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، وهم الذين يذنبون ثم يعودون ويتوبون مرارًا، بشرط صدق النية وعدم العزم على الرجوع إلى الذنب، موضحًا أن التوبة لا تكون بمجرد القول مع الإصرار الداخلي على المعصية، بل بالإقلاع الحقيقي، مع العزم على عدم العودة، فإن وقع الإنسان مرة أخرى فعليه أن يجدد التوبة، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقيب المهندسين: الشفافية نهجنا.. والتحول الرقمي الكامل للنقابة قبل نهاية 2026

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم التمكين الشامل

إيمان كريم: التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة يبدأ بالتدريب والتأهيل الفعّال

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 مفاجأة

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد