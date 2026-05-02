وزير الرياضة يستقبل عبد الله ترند الذهب عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل المصري عبد الله حسونة، من الابطال المنتمين إلى مشروع وزارة الشباب والرياضة للموهبة والبطل الأولمبي وصاحب "ترند الذهب"، والمتوج بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، بعد أداء قوي لفت الأنظار وتصدر منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، خاصة التي تحقق صدى واسعاً بين الجماهير، بما يعزز من نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب على التميز.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني والبدني المميز الذي ظهر به اللاعب، مؤكدًا أن اللاعب عبد الله حسونة لم يحقق ذهبية فقط، بل صنع حالة جماهيرية كبيرة تعكس شغف الشباب المصري بالرياضة وقدرته على صناعة النجوم.

وأضاف وزير الرياضة "ما قدمه حسونة نموذج لبطل يجمع بين الأداء والروح والحضور، وهو ما نعمل على دعمه وتكراره مع أبطالنا في مختلف الألعاب"، مشدداً على استمرار الوزارة في رعاية المواهب الواعدة وتقديم كل سبل الدعم لهم.