أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا بثنائية بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميستايا فى فالنسيا ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.



وسجل هدفي أتلتيكو مدريد كل من إيكير لوكي وماركوس لورينتي في الدقيقتين 74 و82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 60 ليحتل المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد فالنسيا عند النقطة 39 ليحتل المركز الـ 12.

تشكيل اتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى التشكيل الرسمي لمواجهة فالنسيا.

ـ حراسة المرمى: أجوستين موسو

ـ الدفاع: مولينا - لونجليه - لو نورماند - بونار.

ـ الوسط: ريان بلعيد - خوليو دياز - ميندوزا - فارجاس.

ـ الهجوم: موركالاو - ألمادا