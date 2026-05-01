فليك: تركيز كامل على أوساسونا.. وهدفنا الفوز بالدوري الإسباني

تحدث هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد فليك خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يركز بشكل كامل على اللقاء، مشيراً إلى صعوبة المواجهة أمام فريق يمتلك خبرات كبيرة، ويضم عناصر مميزة على رأسها المهاجم أنتي بوديمير.

وأضاف أن برشلونة يسعى لتقديم نفس الأداء الذي ظهر به أمام خيتافي، مع استغلال المساحات المتاحة لتحقيق الفوز.

وأوضح المدرب الألماني أن تحقيق الفوز في مباراة أوساسونا يمثل الخطوة الأولى نحو المنافسة على لقب الليجا، مشدداً على ضرورة التركيز على كل مباراة على حدة.

وتطرق فليك للحديث عن رافينيا، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، مؤكداً أهميته الكبيرة للفريق سواء داخل الملعب أو خارجه، مشيراً إلى أنه سيسافر مع الفريق وسيتم تقييم حالته قبل المباراة.

كما أشار إلى موقف الثنائي أندرياس كريستنسن وبيرنال، حيث لا يزال موقف كريستنسن غير واضح، بينما قد يحصل بيرنال على بعض الدقائق.

وعن الجدل التحكيمي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رفض فليك التعليق، مؤكداً عدم رغبته في إهدار الوقت في مثل هذه الأمور.

كما تحدث عن حالة لامين يامال، مشيراً إلى تحسن حالته الصحية بشكل جيد، مع استمرار التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب.

وأكد فليك ثقته الكاملة في قدرة برشلونة على منافسة كبار أوروبا مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى 100 نقطة في الدوري، شدد فليك على أن التركيز ينصب فقط على الفوز في كل مباراة، مع العمل على تحسين الأداء وتجنب الأخطاء، مؤكداً رضاه عن الأجواء الإيجابية داخل الفريق.

واستعاد فليك ذكريات خسارة برشلونة أمام أوساسونا في الموسم الماضي، مؤكداً أن الفريق لن يكرر نفس الأخطاء، خاصة في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها حالياً.

وعن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، أوضح فليك أن هناك محادثات داخلية حول الأمر، لكن التركيز حالياً منصب على المباريات المتبقية من الموسم.

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الدائم للفريق هو التتويج بالألقاب، مشيداً بالأجواء داخل النادي وروح العمل الجماعي، التي وصفها بأنها السبب الرئيسي في الأداء الإيجابي للفريق هذا الموسم.