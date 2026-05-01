صعب جدا حدوث ذلك.. فرج عامر يكشف توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مساء اليوم الجمعة، نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري، في قمة تحمل طابعًا مصيريًا في سباق التتويج.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: “مباراة الأهلي والزمالك اليوم هي مباراة لوغاريتمية، غير مفهوم سيناريو المباراة. أتمنى الفوز للأهلي، ولكن من الصعب جدًا حدوث ذلك، لأن لاعبي الأهلي تسيطر عليهم حالة من انعدام الثقة بسبب الروح الانهزامية لتوروب، أضعف مدرب أجنبي في تاريخ مصر. عمومًا، ربنا قادر على كل شيء.”

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

