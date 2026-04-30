سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي EX2 الكهربائية، وتنتمي EX2 لفئة السيارات الهاتشباك، وتجمع بين الحجم المدمج والذكاء التقني، وذلك يضعها كلاعب أساسي في مستقبل النقل الحضري العالمي .

كما ان سيارة EX2 موجهة بشكل رئيسي لتكون سيارة المدينة المثالية في السوق السعودي، الذي يشهد نمو ملحوظ في البنية التحتية للشحن الكهربائي ضمن مبادرات رؤية 2030، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي واي دي سيجال، وميني كوبر الكهربائية.

مواصفات جيلي EX2 الكهربائية

زودت سيارة جيلي EX2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، لغة تصميم بسيطة وأنيقة في آن واحد، وبها خطوط انسيابية تقلل من مقاومة الهواء، وبها مصابيح أمامية حادة مائلة للخلف تمنحها نظرة عصرية، وبها مقابض أبواب مخفية تبرز عند الحاجة لتعزيز الديناميكية، وسقف أسود يمنحها طابع رياضي .

ويوجد بـ سيارة جيلي EX2 الكهربائية، شاشة معلومات وترفيه أفقية ضخمة مقاس 14.6 بوصة تدير معظم وظائف السيارة بسلاسة، وبها مقاعد مصممة لتكون مريحة في الرحلات اليومية .

محرك جيلي EX2 الكهربائية

تحصل سيارة جيلي EX2 الكهربائية علي قوتها من بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بسعة تصل إلى 40 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 149 نيوتن/ متر ، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% في غضون 21 دقيقة فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 137 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي EX2 الكهربائية

تباع سيارة جيلي EX2 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 37 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست شركة جيلي عام 1986 وبدأت كصانع لقطع غيار الثلاجات، ثم انتقلت للدراجات النارية في 1994، ودخلت صناعة السيارات رسمياً عام 1997 كأول شركة خاصة للسيارات في الصين.

وأنتجت أول سيارة هاو تشينج في 1998، وتطورت من الإنتاج المحلي إلى عملاق عالمي، وهي مدرجة في بورصة هونج كونج عام 2005 وتستحوذ حالياً على علامات عالمية مثل فولفو وبولستار، محققة مبيعات ملايين المركبات.