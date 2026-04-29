سعر جيلي مونجارو i-HEV الهجينة في السعودية

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV الهجينة موديل 2026، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026

زودت سيارة جيلي مونجارو i-HEV الهجينة موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات حديثة تعزز من حضور السيارة على الطريق وتمنحها طابع عصري، وبها شبك أمامي كبير بتصميم عصري، وبها مصابيح أمامية LED بتقنية متقدمة، وبها خطوط جانبية بارزة تعزز الطابع الرياضي، وبها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها جنوط ألمنيوم بتصميم جديد .

كما ان سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 بها، شاشة عرض أمامية HUD كبيرة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشتان وسطيتان مقاس 14.6 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه حديث ، وبها إضاءة محيطية متعددة الألوان، وبها مقاعد أمامية بتهوية وتدفئة .

محرك جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026

تحصل سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 312 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدي بفضل نظامها الهجين يصل إلي 500 كم/ساعة .

سعر جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست جيلي عام 1986 ودخلت عالم السيارات عام 1997 كأول شركة خاصة لتصنيع السيارات في الصين، برؤية الملياردير لي شوفو لإنتاج سيارات بأسعار معقولة.

انتقلت الشركة من تصنيع الثلاجات إلى إنتاج أول سيارة "هاو تشينج" في 1998، ثم توسعت عالمياً، واستحوذت على علامات كبرى مثل فولفو، لتصبح عملاق عالمي للسيارات.