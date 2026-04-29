شاهد| فولكس واجن ID.Era 9X الجديدة

كشفت شركة فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة والتي جاءه نتيجة تعاونها مع شركة سايك لإنتاج سيارة فولكس واجن ID.Era 9X ، وتنتمي واجن ID.Era 9X لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس سيارة مرسيدس GLS .

محرك فولكس واجن ID.Era 9X

تحصل سيارة فولكس واجن ID.Era 9X علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 510 حصان، وبها نظام كهربائي 800 فولت، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 16.5 دقيقة فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولكس واجن ID.Era 9X

زودت سيارة فولكس واجن ID.Era 9X بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة مغلقة، وبها مصابيح منقسمة، وشعار علامة مضيء، وبها هيكل منحوت بعناية فائقة يضم 15 عنصر أيروديناميكي، وبها ستة مقاعد، وبها أبواب خلفية تفتح بزاوية 80 درجة، وبها لمسات إثارة من نسخة خاصة مستوحاة من مسلسل الماندالوريان لعشاق ستار وورز.

ويوجد بـ سيارة فولكس واجن ID.Era 9X أيضا، شاشتان مقاس 15.6 بوصه على لوحة القيادة تتحكمان في معظم وظائف السيارة، وبها نظام عرض ملاحي على الزجاج الأمامي، وبها شاشات خاصة، وبها شاشة مسرحية عملاقة في السقف مقاس 21.4 بوصه، وبها نظام صوتي يضم 27 سماعة بعضها مدمج في مساند الرأس ويدعم خاصية الكاريوكي بدون ميكروفون، وبها مقاعد انعدام الجاذبية في الصف الثاني المزودة بالتدفئة والتهوية والمساج، وبها ثلاجة مدمجة تدعم التسخين أيضاً، وبها نظام تعليق هوائي مزدوج الحجرات يقرأ الطريق أمام السيارة بمسافة 15 متر ليعدل وضعيته استباقياً، بالإضافة إلى نظام توجيه للعجلات الخلفية يقلص قطر الدوران إلى 4.85 متر فقط .

سعر فولكس واجن ID.Era 9X

الفئة الأولي من سيارة فولكس واجن ID.Era 9X تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 162 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس واجن ID.Era 9X تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .