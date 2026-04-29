هيونداي ازيرا 2027 الفيس ليفت الجديدة | صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي ازيرا لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الحضور المهيب واللمسات المستقبلية .

مواصفات هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت

زودت سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم أنف القرش، وبها غطاء محرك أطول، وشبكة مبرد بنمط هندسي جديد، وبها مصابيح الأفق النحيفة للغاية التي تمتد بعرض المقدمة بدون إطارات، ومصابيح خلفية رشيقة تدمج إشارات الانعطاف بشكل مخفي ومبتكر.

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت بها أيضا، شاشة مركزية عملاقة مقاس 17 بوصه مدعومة بنظام تشغيل أندرويد المتطور على لوحة القيادة، وبها أزرار فيزيائية للوظائف الرئيسية أسفل الشاشة لضمان سهولة الاستخدام، وبها سقف سمارت فيجن المبتكر والذي يتيح للركاب التحكم في درجة شفافية الزجاج كهربائياً أو حتى تقسيم المساحات لضبط مستوى الإضاءة الطبيعية داخل المقصورة حسب الرغبة، وبها بطانة للأبواب بنمط مستوحى من تصاميم الأرائك المنزلية الفاخرة، وبها إضاءة خافتة غير مباشرة ممتزجة بخامات راقية من الأخشاب الطبيعية واللمسات المعدنية.

محرك هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت

تحصل سيارة هيونداي ازيرا موديل 2027 الفيس ليفت علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 300 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد "تشونج جو يونج"، وبدأت بتجميع سيارة كورتينا بالتعاون مع فورد عام 1968.

وأطلقت هيونداي أول سيارة كورية مطورة ذاتياً بوني عام 1975، وتحولت سريعاً إلى عملاق عالمي في التصنيع، لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات السيارات التي تركيز على الجودة، وتنتج سيارات الدفع الرباعي، والمركبات الكهربائية.