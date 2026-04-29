أفضل 5 سيارات 2026 أوتوماتيك في مصر

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو تاليانت، وهيونداي اكسنت RB، وبروتون ساجا، ونيسان صنى، وشيرى اريزو 5 .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تصل إلي 958 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوةق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوةق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .