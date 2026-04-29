يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة جاك S2 موديل 2026 الكروس اوفر

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك S2 موديل 2026 ، وتنتمي S2 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه .

ويوجد بـ سيارة جاك S2 موديل 2026 أيضا، Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب .

محرك جاك S2 موديل 2026

تحصل سيارة جاك S2 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 759 ألف جنيه .