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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم: وجود صلاح ومرموش يمنحنا قوة كبيرة.. ونسعى لتقديم ما يليق باسم مصر

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
حسن العمدة

أكد ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر، أهمية وجود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش داخل صفوف الفراعنة، مشيرًا إلى أن خبراتهما الكبيرة تمثل إضافة قوية للفريق قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية: "محمد صلاح وعمر مرموش من اللاعبين الكبار، فهما يشاركان في أعلى المستويات العالمية ويملكان خبرات كبيرة تساعد المنتخب في البطولات الكبرى".

وأضاف: "صلاح ومرموش يدركان جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخب في كأس العالم، خاصة أنهما من العناصر القيادية داخل الفريق، ودائمًا ما يقدمان الدعم لزملائهما".

وتابع مدافع الفراعنة: "نعتبرهما بمثابة قادة وأشقاء لنا داخل المنتخب، ووجودهما يمنح الجميع ثقة كبيرة قبل المباريات المهمة".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته قائلًا: "نسعى جميعًا لتقديم أداء ونتائج تليق باسم مصر، وأن نحقق ما يسعد الجماهير، كما نأمل أن نكون على قدر الثقة ونقدم بطولة تليق بقيمة اللاعبين الكبار الموجودين في المنتخب".

ياسر إبراهيم منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش كأس العالم كأس العالم 2026

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